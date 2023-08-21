Destekleme ve Yetiştirme Kursları 4 Eylül'de başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) 4 Eylül'de başlayacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) 4 Eylül’de başlayacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) ilişkin kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre, 4 Eylül’de başlayacak DYK, 7 Haziran 2024’te sona erecek.
Öğretmen ve öğrenciler için Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvurular, 24-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Başvurular, https://www.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek.