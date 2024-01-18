Destekler için teşekkür plaketi verildi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu Üniversite Genel Sekreteri Özgür Özcan’a kuruma destekleri için teşekkür plaketi takdim etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreteri Özgür Özcan ile bir araya gelerek sohbet etti. Üniversitenin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne yaptığı katkılardan ve desteklerden bahseden İlkay Türkoğlu, Genel Sekreter Özgür Özcan’a teşekkür plaketi takdim etti. Üniversite ile iş birliklerinin devam edeceğini belirten Türkoğlu, ‘’2023 yılında üniversitemiz ile güzel iş birlikleri içerisinde değerli projeleri hayata geçirdik. 2024 yılında da devam edecek çalışmalarımız adına görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sene de güzel işlerle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.