DEÜ'den deprem bölgesine yardım eli

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, üniversite hastanesi bünyesindeki sağlık çalışanlarından oluşan ilk grubun ardından dün akşam ikinci sağlık ekibini Hatay’a gönderdi. Sağlık malzemeleri ve ilaçlarla yola çıkan ekibin yanı sıra DEÜ Rektörlüğü, kurum içinde topladığı yardım paketlerini de Türk Kızılayı Buca Şubesine teslim etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 kentte yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgeye yardım elini uzatan Dokuz Eylül Üniversitesi, gönderdiği doktor, hemşire ve paramedikten oluşan grubun ardından akşam saatlerinde ikinci sağlık ekibi de Hatay’a doğru yola çıktı. Üniversitenin kendi imkanları ile yürüttüğü çalışmalar ile bölgedeki yaralıların tedavisinde kullanılacak tıbbı malzeme ve ilaçları araştırma uygulama hastanesinde bir araya getiren DEÜ Rektörlüğü, bütün bu malzemeleri hekimlerden ve hemşirelerden oluşan ikinci grup ile göndermiş oldu. Üniversite bünyesinde yürütülen destek kampanyası çerçevesinde farklı birimlerden toplanan malzemeler ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Türk Kızılayı Buca Şubesine teslim edildi.

“Yaralarımızı birlikte sarıyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren ve hazırlıkları yerinde denetleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Yaşadığımız tarifsiz acıya rağmen yaralarımızı birlikte sarmak için gayret ediyoruz. Sağlık çalışanlarından oluşan 37 kişilik ekibimizi Hatay’a yolcu etmiştik. Bu ilk grubun yanı sıra Mağara Araştırma Topluluğumuz ile Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Dairesine bağlı personelimizi de Hatay’a sevk etmiştik. Ayrıca hem deprem konusunda uzman olan hem de inşaat mühendisi olan hocalarımız da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda bölgeye giderek gerekli çalışmalara başlamışlardı. Onlar canla başla görevlerini yerine getirirken ikinci ekibimizi hazır ederek Hatay’a gönderdik. Şu anda Hatay’da ciddi bir sağlık hizmeti ihtiyacı bulunuyor. Biz de üniversite olarak buradaki talebi karşılamaya yönelik destek veriyoruz” dedi.

Kurum içi yardım kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bölgede ’Olağanüstü Hal’in (OHAL) ilan edildiğini kaydeden Rektör Hotar, “Ortaya çıkan vahim tablo karşısında devletimizin aldığı kararları desteklememiz ve buna uygun planlar yapmamız gerekiyor. Şu anda binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan olaylar zincirine değil, enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya, yaralılarımıza acil sağlık hizmetini sunmaya, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları gidermeye odaklanmamız gerekiyor. Biz de bu noktada üniversite olarak hızlı bir refleks göstererek hem kurum içi destek kampanyasını organize ettik hem de sağlık çalışanlarımızı bölgeye sevk ettik. İkinci grubumuz da kullanılacak tıbbı malzemeler ve ilaçlarla birlikte kendi imkanlarımızı kullanarak yolcu ettik. Görevli arkadaşlarımız bölgede, AFAD koordinasyonunda üniversitemizin sorumluluklarını yerine getirecekler” diye konuştu.

Desteğimiz devam edecek

Ülke genelinde başlatılan yardım kampanyalarına olağanüstü desteğin olduğunu aktaran Rektör Hotar, “Bu felaketin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları gidermek için her kişinin ve kurumun iş birliği yapması gerekiyor. Sonuçta biz, geleceği birlikte kucaklayan bir milletin evlatlarıyız. Söz konusu depremlerin de son derece geniş bir coğrafyayı etkilediğini ve mevsimin de kış olduğunu düşündüğümüzde, ivedi çalışmaların önemi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla araştırma üniversitesi olarak biz de elimizden gelen gayreti gösterecek ve bütün imkanlarımızı aziz milletimizin hizmetine sunacağız” ifadesinde bulundu.

Mehmet gönlümüze dokundu

DEÜ SKS’nin arama kurtarma çalışmaları neticesinde 2 aylık Mehmet’in enkaz altından çıkartıldığını bilgisini de paylaşan Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bebeğimizin kucaktaki görüntüsünü de onun için ağlayanların gözyaşlarını da unutmak mümkün değil. Bu vesileyle başta Mehmet bebeği olmak üzere vatandaşlarımızı kurtarmak için olağanüstü çaba sarf eden SKS Daire Başkanı Çetin Bayram ve ekibimize teşekkür ediyoruz.”