Dev adamlar evinde galibiyet için ter dökecek: Tam destek bekliyorlar

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Türkiye Basketbol 2. Ligi 12. hafta karşılaşmasında Ayos Spor’u konuk edecek. Bugün Atatürk Kapalı Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’da başlayacak.

Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 12. Hafta karşılaşmasında Ayos Spor’u konuk edecek. Bugün Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’da başlayacak. Ligin ikinci yarısına hızlı ve etkili başlayan Büyükşehir ekibi, çıktığı müsabakalarda 4 galibiyet ile namağlup devam etti. Galibiyet serisiyle mutlak şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın dev adamları Büyükşehir’imiz evinde Ayos’u konuk ediyor. Başarılı bir grafik çizerek üst lige çıkma hedefiyle ter döken dev adamlarımız tüm basketbol severleri Atatürk Kapalı Spor Salonu’na desteğe bekliyor. Hep birlikte tribüne!” denildi.