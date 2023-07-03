Dev altyapı projesi çerçevesinde o güzergah kısmi olarak trafiğe kapatılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kazımpaşa bölgesinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları çerçevesinde Kurtuluş ve 18 Nisan caddeleri arasında bulunan güzergahı 5 Haziran Çarşamba gününden itibaren kısmi olarak trafiğe kapatacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kazımpaşa Mahallesi ve bölgedeki diğer mahallelerin evsel atık sularını uzun yıllar boyunca Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne güvenle ulaştırılacak 17 bin 500 metrelik atık su hat imalatında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Kazımpaşa Kurtuluş ve 18 Nisan caddeleri arasında bulunan 2 bin 500 metrelik güzergah, 5 Haziran Çarşamba gününden itibaren kısmi olarak trafiğe kapatılacak. Vatandaşları mağdur olmaması için kısım kısım yürütülecek çalışmaların ilk etabı Çarşamba günü başlatılmış olacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Uzun yıllardır altyapı sorunu yaşayan Kazımpaşa bölgesinin sorunlarını hayata geçirdiğimiz proje ile kesin çözüme kavuşturacağız. Çalışmalarımız boyunca yaya ve sürücülerin, aynı zamanda bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın mağdur olmaması için projemizi kısım kısım yürüteceğiz. Altyapı çalışmaları tamamlanan kısmı öncelikle trafiğe açacağız sonrasında ise diğer bölgelere başlayacağız. Ekiplerimizin yoğun bir mesai harcayacağı projemizin çalışmaları boyunca vatandaşlarımızdan da sağduyulu olmalarını rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.