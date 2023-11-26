Dev dalgalar adeta kıyı şeridini dövdü: Yol ve otopark sular altında kaldı

İzmit Körfezi’nde etkili olan fırtına, İzmit ve Gölcük ilçelerinde sahil kısmını etkiledi. Yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar, yolları ve iş yerlerini sular altında bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kocaeli genelinde sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. İzmit Körfezi’ne kıyısı bulunan, Gölcük ve İzmit ilçelerinde fırtına şiddetini artırdı. İzmit Marina mevkiinde bulunan otoparkı su bastı. Suyla dolan otoparktaki araçların zabıta ekiplerince kaldırılacağı kaydedildi. Gölcük Halıdere ve Değirmendere sahilinde ise yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar adeta kıyı şeridini dövdü. Sahil kesimindeki iş kafe ve iş yerlerini su bastı. Kayıkçı tekneleri alabora olurken yollar sular altında kaldı. Vatandaşlar ise kayıklarını karaya çıkartarak önlem aldı

"Her lodosta bu durumu yasıyoruz"

Sabah erken saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırdığını söyleyen Oktay Şengül, "Lodos sürekli oluyor. Bizde nasibimizi alıyoruz. 1999 depreminde burada 70 santimetreye kadar bir çökme meydana geldi. Mendirek ve liman olmadığı için her lodosta bu durumu yaşıyoruz" diye konuştu.