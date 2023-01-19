Dev dalgalar sahilde gezenleri böyle ıslattı

Yalova'da lodosun etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar sahilde yürüyüş yapanları ıslattı. Sahilde yürüyüş yaparken ıslanan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.

Dev dalgalar sahilde gezenleri böyle ıslattı
Editör
EditörEditör
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Yalova’da lodosun etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar sahilde yürüyüş yapanları ıslattı. Sahilde yürüyüş yaparken ıslanan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.

Armutlu ilçesi sahilinde lodosun etkisiyle deniz kabardı boyu 4-5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Oluşan dev dalgalar kayaları aşarak sahil kesimine ulaştı. Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar sahile ulaşan dalgalarla sırıl sıklam ıslandı. Sahilde yürürken ansızın ıslanan vatandaşlar büyük şok yaşadı.