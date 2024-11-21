Dev dalgalar sahilleri dövüyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluştu. Altınoluk kordonu denizin yükselmesi ve dalgalar nedeniyle sular altında kaldı. Güre sahilinde ise bir özel tekne kayalıklara vurarak parçalandı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos fırtınası Edremit ilçesi sahillerinde 80 kilometreye kadar ulaştı. Lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar sahilleri dövdü. Altınoluk sahilinde dev dalgalar ve suyun yükselmesi nedeniyle kordon sular altında kaldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerin suyun tahliyesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Güre sahilinde ise özel bir tekne bağlı olduğu iskeleden kurtularak sahilde bulunan kayalıklara çarparak parçalandı. Lodos nedeniyle sahil bölgesindeki bazı işletmelerin güneşlikleri ve masaları uçtu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar etkili olması beklenen Lodos Fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.