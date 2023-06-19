Dev dana 135 bin liradan alıcı buldu

Tekirdağ’da yaklaşan bayram öncesi kurulan kurban pazarına getirilerek satışa sunulan bin 75 kiloluk ‘Kral’ isimli dana, 135 bin liraya alıcı buldu.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde yer alan mezbahanın yanında belediye tarafından kurulan kurban pazarında en büyük ilgiyi 1 ton 75 kiloluk ‘Kral’ isimli dana gördü.

Kral’ın yetiştiricisi Hüseyin Akbaş, “Baba, hatta dede mesleğimizi yapıyoruz. Aşağı yukarı doğduğumuzdan beri bu işi yapıyoruz desek yeri var. Hayvanımızın cinsi Simental. Yaklaşık 1 buçuk seneden beri bizim kendi yerimizde Yulaflı’da çiftliğimizde baktığımız hayvan. Şu an tarttık ve burada yakın bir arkadaşımıza verdik kurban olarak. 1 ton 75 kilo geldi. Allah nasip ederse bayram sabahı kesip sahibine teslim edeceğiz. 135 bin TL’ye anlaştık. Ufak bir kapora aldık ve geri kalanını da bayram sabahı alacağız. Alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.