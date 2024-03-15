Dev Karagöz tasvirleriyle kültürel mirası gelecek nesillerle tanıştırıyor

Yaklaşık 15 yıldır hayali olarak çok sayıda gösteri gerçekleştiren Emre Karaoğlu, UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde yer alan geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ve Hacivat’ı gelecek nesillerle tanıştırıyor.

Yalova’daki okulların yanı sıra Çınarcık Sanat Evinin de unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan olan gölge oyununu çocuklarla buluşturan Karaoğlu, çocukları hayatlarında ilk kez bu deneyimi yaşatarak kültürel mirası geleceğe taşıma istiyor. Ramazan ayının vazgeçilmez eğlencelerinden olan gölge oyununa dikkati çekmek için dev tasvirler kullandığını söyleyen Karaoğlu, “Unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan Karagöz ve Hacivat hem de tasvir yapımı hem oynatımını. Ramazan ayında hepimizin aklına gelen bir şey. Biz 35-40 santimlik kuklalarla oynatmayı bırakıp unutulmaya yüz tutmuş sanatlara dikkati çekmek amaçlı bir metreyi bulan tasvirler yaptık. Bu tasvirlerde hem çocukları hem yetişkinleri bölgemizde eğlendiriyoruz. Hem belediye organizasyonlarına hem de okul organizasyonlarında figürlerimizin büyük olması dikkati çekiyor. Ramazan ayında hemen hemen her yerde gösterileri yapıp hem çocukları hem de yetişkinleri eğlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da bu sanat önem verdiğini hatırlatan Karaoğlu, “Unutulmayı yüz tutmuş olması aslında bizi de birer mirasçı kılıyor. Bizler de figürleri olabildiğince büyük şekilde hem çocuklara hem de yetişkinlere göstererek bu mirasa sahip çıkmaya çalışıyoruz. 15 senedir Karagöz Hacivat tasviri yapıyorum hem de oynatıyorum. Bu mirasa sahip çıkmaya çalışıyorum. Önemli olan kısım da bizim için sadece Ramazan aylarında değil Ramazan sonrasında da Karagöz Hacivat’ı yaşatabilmek” ifadesini kullandı.