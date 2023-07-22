Dev konteyner gemisi İzmit Körfezi'ne demir attı

Dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında kabul edilen 395 metre uzunluğundaki 59 metre genişliğindeki ‘MSC Zoe’ adlı konteyner gemisini İzmit Körfezi’ne demir attı. DP World Yarımca Limanında konaklayan dev gemi birçok alandaki yüklerin bulunduğu konteynerlerin indirme ve bindirme işlemi tamamlandıktan sonra güzergahına devam edecek.

Sanayi ve liman kenti olarak kabul edilen Kocaeli’nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren DP World Yarımca Limanı, dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alan Panama bandıralı ‘MSC Zoe’ konteyner gemisini misafir ediyor. Uzakdoğu’dan gelen geminin ilk durağı DP World Yarımca Limanı oldu. 19 bin 224 TEU kapasiteli, 395.4 metre uzunluğundaki, 59 metre genişliğindeki gemi, dikkatle yapılan operasyonun ardından terminale yanaşarak indirme ve bindirme işlemine başladı. Dev gemi, başta sanayi sektörü olmak üzere birçok alandaki yüklerin bulunduğu konteynerlerin indirme ve bindirme işlemi tamamlandıktan sonra güzergahına devam edecek.

“Ticaret ağına olan katkımızdan dolayı mutluyuz

Bölgedeki ticaret ağının güçlendirmesine sağladıkları katkı nedeniyle yaşadıkları memnuniyeti dile getiren DP World Yarımca yetkilileri yaptığı açıklamada “Kocaeli sanayi anlamında bölgenin en önemli kentlerinden bir tanesi konumunda bulunuyor. Bölgede üretim yapan birçok firma ülke ticaretine çok büyük katkılar sağlıyor. Böylesine önemli bir lokasyonda ticaret ağının kusursuz ilerlemesi adına sürekli olarak operasyonlarımızı güncelliyor ve müşterilerimize en uygun hizmeti sağlıyoruz. DP World Yarımca terminalinin 922 metrelik rıhtımında modern dizaynı ve teknolojik ekipmanları ile şu anda dünyanın büyük konteyner gemilerinden biri olan ‘MSC Zoe’yi ağırlıyoruz. Ticareti ağına olan katkımızdan dolayı mutluyuz. Gemi indirme ve bindirme işleminin ardından yeniden güzergahına devam edecek” ifadelerine yer verildi.