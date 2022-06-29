Dev kruvaziyer 'Costa Venezia' ayda 40 bin turisti İstanbul'a getiriyor

Dev kruvaziyer ‘Costa Venezia’ İstanbul’dan hareketle gerçekleştirdiği seferlerinin 15’incisini tamamladı. 363 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 22 kattan oluşan gemi 2 Mayıs’tan bu yana gerçekleştirdiği seferleriyle toplam 100 bin turisti İstanbul’a getirdi.

8 bin yolcu kapasiteli kruvaziyer ‘Costa Venezia’ İstanbul’u home port (ana liman) olarak belirledi. Dev gemi 15 kez İstanbul çıkışlı turunu gerçekleştirerek yaklaşık 100 bin turisti İstanbul’a getirdi. Ana liman olarak Galataport’un belirlenmiş olması yerli turistler için kruvaziyer tatili fiyatını da düşürüyor.

Costa Venezia’yı Türkiye’ye kalıcı olarak getirdiklerini ifade eden Ay Cruise Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, "Home port liman olarak Galataport’un kullanılması turistleri İstanbul’a çekiyor. Tura çıkmak isteyen turistler ilk olarak İstanbul’a geliyor. İstanbul’a gelen misafirlerimiz burada konaklıyor, alışveriş yapıyor, turizm ekonomisine katkı sağlıyor. Galataport’u ana liman olarak seçmemiz ile kendi vatandaşlarımız da daha ucuza kruvaziyer gemisi tatili yapabilecek, ana liman İstanbul olması nedeniyle tatil yaklaşık 5 kat daha ucuza geliyor" dedi.

"Ekonomiye aylık 200 milyon euro doğrudan katkı sağlanıyor"

Costa Venezia’nın ana liman olarak İstanbul’a gelmesiyle çevre otellerin doluluk oranının arttığını da söyleyen Ay, "Yolcular İstanbul’a geldiğinde kişi başı ortalama 5 bin euro harcama yapıyor. Bir ayda 40 bin yolcuyu ana limanımız İstanbul’dan alıyoruz. Yani aylık 200 milyon euro ekonomiye doğrudan katkı sağlanıyor. Sadece bir gemimizin sağladığı katkı bu seviyede. Kruvaziyer gemi sayımızı üçe çıkarmayı hedefliyoruz. Limana gemi geldiğinde çevre otellerde doluluk oranı artıyor. Her hafta turumuzu yapıp tekrar Galataport’a geldiğimizde farklı bir gemi limana gelmiş gibi algılanıyor. Pasaport kontrolünde iyileştirmeler olabilir, limanda bazı eksiklikler var, gelen turistler ile iletişim konusunda eksikler var. İlk girişten başlayarak iletişimdeki eksiklikleri tamamlamamız gerekiyor" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın ziyareti bizleri gururlandırır"

Çetin Ay, dev gemiyle Türkiye’yi 5 kıtada tanıttıklarını söyledi. İstanbul’a böyle bir gemiyi yanaştırdıkları için yaşadığı mutluluğu anlatan Ay, geçmişten bugüne şehre büyük emekleri dokunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gemiyi ziyaret etmesinin kendileri için gurur kaynağı olacağını belirtti.

Kruvaziyer tatilinin yurt içi tatillerden daha uygun fiyatlı olduğunu söyleyen grubun Türkiye CEO’su Volkan Şentürk ise "Kruvaziyer gemileri İstanbul’u Galataport limanının yapılmasıyla birlikte daha çok ziyaret etmeye başladı. Kruvaziyerin ana liman olarak İstanbul’a gelmesini bizim sağlamamız ile vatandaşlarımız da çok daha uygun maliyetli olarak gemi tatili yapabilecek. Costa Venezia; İstanbul, İzmir, Bodrum, Mikanos, Atina seferlerinin ardından tekrar İstanbul’a dönüyor. İstanbul’dan 7 günlük tura katılmak isteyenler için uçak bileti hariç yaklaşık 600 euro’luk bir maliyet oluyor" şeklinde konuştu.