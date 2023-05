Dev kruvaziyerler Galataport'a demirledi

TAKİP ET

İstanbul dev kruvaziyer gemilerinin ana limanı olarak öne çıkıyor. Karaköy Galataport Limanı’na demirleyen iki kruvaziyer gemisi İstanbul’un eşsiz manzarasıyla buluştu.

Kruvaziyer gemisi Celebrity Beyond ve 210 metre uzunluğundaki Silver Spirit, İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde Galataport’a demir attı. 3 bin 600 yolcu kapasiteli Celebrity Beyond, Galataport Limanı’nda vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar dev geminin fotoğraflarını çekti. Celebrity Beyond bugün limandan ayrılarak Kuşadası’na doğru hareket edecek.

“Gemi devasa görünüyor”

Kurvaziyer gemilerinin ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu ifade eden Uğur Çam isimli vatandaş, “Gemilerin devamlı gelmesi gerekiyor. İstanbul kurvaziyer gelişimine açık. Burada restoranlar, alışveriş mağazalarına katkısı oluyor. Gemi devasa görünüyor. Bende herkes gibi fotoğrafını çektim. İstanbul her anlamda gelişmesi gerekiyor. Bu tarz gemilerin devamlı gelmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.