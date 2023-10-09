Dev orkestradan unutulmaz Cumhuriyet konseri

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursalı müzisyenlerin katılımıyla oluşturduğu dev orkestra, Cumhuriyet’in 100. yılı çerçevesinde unutulmaz bir konser verdi. ‘Bursa’nın Müzisyen Yüzü’ konserinde yer alan Bursalı gönüllü müzisyenler, şarkılarını Cumhuriyet için söyledi.

Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle çok özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi ve Bursa Müzik İnsanları Derneği iş birliğiyle Bursalı gönüllü müzisyenlerin yer aldığı dev bir orkestra oluşturuldu. Orkestra, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde muhteşem bir konser verdi.

Cumhuriyet coşkusunun zirveye ulaştığı gecede şef Görkem Ediz’in yönettiği dev orkestra, ‘Bir derdim var”, “Yaşamak var ya”, “Bu son olsun”, “Yaşamaya mecbursun”, “Ey özgürlük”, “İzmir Marşı” ve “Onuncu Yıl Marşı” gibi parçaları seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar da parçalara coşkuyla eşlik etti.

Orkestrada yer alan müzisyenler uyum içinde parçaları seslendirirken izleyenler de keyif dolu anlar yaşadı. Özellikle marşlarda, konseri izleyenlerin de eşlik etmesiyle coşku zirveye taşındı. Vatandaşların Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına eşlik eden Nilüfer Belediye Başkan Vekili Osman Ayradilli, başarılı performansları için müzisyenleri kutlarken, geceye katılanlara da ilgilerinden dolayı teşekkür etti.