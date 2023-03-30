Dev yangın ilçenin her yerinden göründü: Sahura kalkanlar alev topuyla uyandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde parfüm deposunda çıkan büyük çaplı yangın ilçenin her yerinden görüntü. Vatandaşlar, adeta alev topuyla sahura uyandı.

Dev yangın ilçenin her yerinden göründü: Sahura kalkanlar alev topuyla uyandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde parfüm deposunda çıkan büyük çaplı yangın ilçenin her yerinden görüntü. Vatandaşlar, adeta alev topuyla sahura uyandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bu sabah saat 02.03 sıralarında parfüm deposunda meydana gelen büyük çaplı yangın ilçenin her köşesinden görüldü. Alevler gökyüzünü aydınlatırken ilçede yaşayan vatandaşlar, sahura alev topuyla uyandı. İtfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları devam ediyor.