Devam eden yol tamir çalışmalarını yerinde inceledi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe genelinde devam eden yol ve tamir çalışmalarını yerinde inceledi.

Devam eden yol tamir çalışmalarını yerinde inceledi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe genelinde devam eden yol ve tamir çalışmalarını yerinde inceledi.

Yol ve tamir çalışmalarının devam ettiği Pazaryeri ilçesinde elektrik hattı döşemeden kaynaklı bozulan yollarda hava durumu uygunluğuna göre parke taşı çalışmaları yapıldı. Başkan Tekin, çalışmaları yerinde inceleyerek çalışan ekiplere kolaylıklar diledi.