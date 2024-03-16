Devasa vinçlerin devrildiği limandaki hasar havadan görüntülendi

Kocaeli'de Evyapport limanında geminin kıyıda bulunan kule vinçlere çarparak devirmesi neticesinde meydana gelen hasar dron ile havadan görüntülendi.

Devasa vinçlerin devrildiği limandaki hasar havadan görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’de Evyapport limanında geminin kıyıda bulunan kule vinçlere çarparak devirmesi neticesinde meydana gelen hasar dron ile havadan görüntülendi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyir halindeki yabancı bandıralı gemi duramayınca Evyapport limanı üzerindeki 3 kule vince çarptı. Vinçler domino etkisi gibi sıra ve büyük gürültüyle devrildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanın olup olmadığını öğrenmek için bölgede inceleme yaptı. Olayda yaralı olmazken, liman sahası ve vinçlerin üstüne devrildiği konteyner büyük hasar aldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Limanda meydana gelen hasar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde devrilen konteynerlerin ezildiği, liman sahasında da hasarın oluştuğu görüldü.