Develi Belediyesi Meclisi Deprem Özel Gündemiyle toplandı

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve ülkemizi yasa boğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Develi Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın başkanlığında ve meclis üyelerinin katılımıyla deprem özel gündemiyle Şubat Ayı meclis toplantısında bir araya geldi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile açılışı yapılan meclis toplantısında depremin üzerinden geçen bir haftalık süreçte Develi’nin ve Develi Belediyesi’nin yürüttüğü yardım faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Mehmet Cabbar; “Yüzyılın en büyük felaketinin yaşandığı deprem hadisesi millet olarak hepimizi derinden sarstı. Rabbim bu acımızı unutturacak daha büyük acılardan milletimizi muhafaza buyursun. Bu süreçte yine gördük ki devletimiz ve milletimiz zor zamanlarda birlik ve beraberliğe sarılıp topyekûn mücadele veriyor. İlçemizde de her bir vatandaşımız gücü, yeteneği ve imkânı ölçüsünde seferber oldu. Belediyemiz, kaymakamlığımız ve diğer kamu kurum kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve bireysel olarak ilçemizden 150 kamyonluk bir yardım kafilesi deprem bölgesine ulaştı. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.