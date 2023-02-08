Develi'de 12 yaşındaki Ali Eren okul harçlığını, polis memuru tedavi parasını depremzedelere bağışladı

Develi’de yaşayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ali Eren Yıldırım biriktirdiği 680 TL’lik harçlığını depremzedelere bağışlarken, ilçede görev yapan polis memuru Gökhan Demir’de tedavisi için biriktirdiği 1 büyük, 3 yarım ve 4 çeyrek altını depremden etkilenen vatandaşlara bağışladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7’lik depremden etkilenen vatandaşlar için tek yürek olan Türkiye’de deprem bölgesine yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Develi’de yaşayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ali Eren Yıldırım, ablası ile birlikte biriktirdiği 680 TL nakit parayı, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bağış yaptı. Küçük yaşına rağmen büyük bir fedakarlık örneği gösteren Ali Eren Yıldırım, depremden etkilenen vatandaşlar için çok üzüldüğünü belirtti.

Hastalığın için biriktirdiği parayı bağışladı

Öte yandan Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Gökhan Demir’de tedavisi için biriktirdiği 1 büyük, 3 yarım ve 4 çeyrek altını depremzedeler için bağışladı. Demir bağış yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.