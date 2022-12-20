Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde Abdullah Kurtcu (47), ‘Kabus’ isimli devesini güreşlere traktör ile antrenman yaptırarak hazırlıyor.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili Köyü’nde kasaplık yapan Abdullah Kurtcu, 17 yıldır devecilik yapıyor. Her yıl deve güreşlerine katılarak, ‘Kabus’ isimli devesiyle güreş arenasında boy gösteriyor. Kurtcu, ‘Kabus’ isimli devesini güreşlere hazırlarken, her gün traktör ile 3 kilometre antrenman yaptırarak güreşlere hazırlıyor.

Yaz boyunca baktığı ‘Kabus’ isimli devesini, kış aylarının gelmesiyle güreşlere hazırladıklarını belirten Abdullah Kurtcu, “Çan Etli köyünden Kabus adlı devemizi antrenman yaptırıyoruz. Bütün yaz ayı boyunca baktık. Şimdi devemizi güreşlere hazırlıyoruz. Devemizi orta bir deve güreşlerde güreştiriyoruz. Traktör ile 1.5 kilometre gidiyoruz 1.5 geliyoruz. Bir gün ara ile devamlı gezdiriyoruz. Devemizi antrenman veriyoruz. Devemize yıllık 1.5 ton kadar yem yediriyoruz. Bunun içerisine karma yem yapıyoruz. Burçak, arpa, buğday, çavdar ve kuru fi ile besliyoruz. Kasım ayının başında devemize havutunu giydiriyoruz. Aralık ayında da güreşler başlıyor. Şu an güreşler başlamak üzere devemizi en iyi şekilde antrenman verip hazırlıyoruz” dedi.