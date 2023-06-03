Devirdiği kamyon D-650'i kapattı: Yaralı sürücü sıkıştığı yerden sigara içerek çıktı

650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan toprak yüklü kamyon devrildi. Kaza sebebiyle Adapazarı istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sıkıştığı yerden yaralı şekilde kurtarılan sürücünün, aracın kabin kısmından sigarasını yakarak çıkması dikkat çekti.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Geyve’nin Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan A.G. idaresindeki 06 FT 6699 plakalı toprak yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen kamyon Adapazarı yönünü tamamen trafiğe kapatırken, içerisinde bulunan toprak da yola savruldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonun kabininden sigarasını yakarak çıktı

Kapanan istikamette kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü için çalışma başlatıldı. Yaralı şekilde kurtarılan sürücünün, kamyonun kabin kısmından sigarasını yakarak çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Yolun açılması için çalışma sürüyor

Öte yandan, Adapazarı istikametini kapatan aracın kaldırılması ve yola savrulan toprakların temizlenebilmesi için bölgede çalışma sürüyor. Yolda oluşan uzun araç kuyrukları da dron ile havadan görüntülendi. Çalışmaların devam ettiği yolda, trafiğin açılması için araçlar tek şerit üzerinden karşı yola yönlendirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.