Devlet Çoksesli Korosu 90'ıncı yaşını kutlayan Arvo Part'in İstanbul'a özel bestelediği eseri sanatseverlerle buluşturdu

Devlet Çoksesli Korosu (DÇK), 90’ıncı yaşını kutlayan Arvo Part’in prömiyeri 2010 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Adams Lament (Adem’in Yakarışı)’ isimli eserini seslendirdi. Koro Şefi Burak Onur Erdem, "Devlet Çoksesli Korosu olarak bu eseri mutlaka seslendirmemiz gerek diye düşündük. Bu akşam Arvo Part’e ayrılan bir gece hazırladık" dedi.

Dünyada en çok seslendirilen yaşayan besteci Arvo Part’in bu yıl 90’ıncı yaşı kutlanıyor. Prömiyerinin 2010 yılında İstanbul’da gerçekleştirildiği Adam’s Lament eseri, Orkestra Akademik Başkent, Devlet Çoksesli Korosu ve Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da Burak Onur Erdem yönetiminde seslendirildi. Konser öncesinde Koro Şefi Burak Onur Erdem, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Arvo Part’e ayrılan bir gece hazırladık"

Şef Erdem, Arvo Part’in bütün dünyada 90’ıncı yaşının kutlandığını aktardı. Erdem, Arvo Part tarafından bestelenen ‘Adams Lament (Adem’in Yakarışı)’ isimli esere ilişkin, "Bizim için özel olan bu eserim İstanbul için yazılmış olması. 2010 yılında İstanbul Müzik Festivali’nde bu eserin prömiyeri yapıldı. Arvo Part İstanbul’a geldi. Biz de 15 yıl sonra tekrar Ankara’da CSO tarihi salonda bu eseri sahneye taşıyoruz. Neden İstanbul için yazdığını açıklamak gerekirse, Hz. Adem tüm dinleri birleştiren bir figür. İstanbul da öyle bir şehir. Bütün dinler yaşamış, kadim kültürler İstanbul’da yer almış. İstanbul herkese kucak açmış. Türkiye de aslında böyle. O açıdan bizim Türkiye Devlet Korosu olarak, Devlet Çoksesli Korosu olarak bu eseri mutlaka seslendirmemiz gerek diye düşündük. Bu akşam Arvo Part’e ayrılan bir gece hazırladık" dedi.

"Sesimiz buradan bütün dünyaya ulaşıyor"

Konserin Arvo Part ve çevresiyle bağlantılı halde düzenlendiğini kaydeden Erdem, "Duyurular sırasında Ankara’da bu yapılıyor diye tüm dünyaya duyuruluyor. Arvo Part 15 yıl önce İstanbul’a geldiğinde de tanışma fırsatı buldum. Hatta bir gün rehberliğini yaptım, kendisiyle orada tanıştık. O günden beri de müziklerini farklı farklı konserlerde seslendiriyoruz. Sesimiz buradan bütün dünyaya ulaşıyor" diye konuştu.