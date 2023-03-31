Devlet Demiryolları'ndan ilaçlama uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde otla mücadele çerçevesinde ilaçlama yapacağından ötürü ilaçlama sahasına yaklaşılmamasını uyarısında bulundu.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün basın duyurusu şöyle:

“1 Nisan 2023 ile15 Nisan 2023 tarihleri arasında Halkalı – Muratlı Gar ile istasyonları arasında otla mücadele çerçevesinde ilaçlama yapılacaktır. Mücadele için kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur.”