Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Tanrıkulu: 'Denetim bilincinin yaygınlaşması ve üst seviyede kabul görmesi için gayret sarf edeceğiz'

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Kamu kurumlarında ve milletimiz nezdinde denetim bilincinin yaygınlaşması ve üst seviyede kabul görmesi için gayret sarf edeceğiz" dedi.

Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) tarafından kamu denetiminin kalitesini artırmak ve yeni yaklaşımları tartışmak amacıyla ‘Kamu Denetiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik’ başlıklı 3. Denetim Şurası düzenlendi. Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şurada kamu denetiminin etkinliğini artırmaya yönelik yenilikçi stratejiler, standartların geliştirilmesi ve politika önerileri ele alındı.

"Etkin bir denetim için denetim unsurlarının sürekli kendini geliştirmesi gerekmektedir"

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, yaptığı konuşmada idarenin etkin, düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasının sağlanabilmesi için tüm eylem ve işlemlerin denetlenmesi gerektiğinin garipsenemez bir gerçek olduğunu belirtti. Tanrıkulu, "Denetim, kamu yönetiminin gelişmesine her alanda katkı sunabilecek güçlü bir potansiyele sahiptir. Denetim açığı ise kaynakların kötü kullanılmasına, kalitesiz ve yetersiz hizmet sunumuna sebep olacaktır. Kuşkusuz, etkin bir denetim için uluslararası standartlar, teknolojik yenilikler ve dünyadaki deneyimler ışığında denetim unsurlarının sürekli kendini geliştirmesi gerekmektedir" diye konuştu.

"Denetim bilincinin yaygınlaşması ve üst seviyede kabul görmesi için gayret sarf edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile denetim alanında önemli bir sayfa açıldığını kaydeden Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Bu yeni dönemde artan sorumluluğumuzun farkında olarak, denetim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için daha fazla çalışacağız. Denetim camiası olarak mesleğimizin saygınlığını ve çalışma motivasyonunu üst seviyede tutmak için hep birlikte azami çaba göstereceğiz. Denetim elemanlarının görevlerinin ifasında empati yapmaları ve idari görevlere geçtiklerinde mesleki tecrübeleriyle yönetime katkı sunmaları kıymetli olacaktır. Koordinasyon ve uyumlaştırma çalışmaları ile ortak denetim kültürünün oluşması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi kazanımlarla denetim faaliyetlerimizin kalitesini artıracağız. Kamu kurumlarında ve milletimiz nezdinde denetim bilincinin yaygınlaşması ve üst seviyede kabul görmesi için gayret sarf edeceğiz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın teftiş ve denetim birimlerinde müfettiş, denetçi, kontrolör, denetmen gibi unvanlarla görev yapan kariyer meslek mensubu denetim elemanları, kamu denetim ve yönetim sistemimizin asli unsuru ve muharrik gücü olmaya devam edeceklerdir."

"Bu şura vesilesiyle ortak akılla yeni çözüm yolları geliştireceğimize inanıyorum"

Bu yılki şuranın ana teması olan ‘Kamu Denetiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik’ başlığının yalnızca bir tercih değil, kamu denetiminde kaçınılmaz bir dönüşüm ihtiyacının göstergesi olduğunu aktaran Tanrıkulu, "Sürdürülebilirlik ilkesiyle uyumlu bir kamu yönetimi, yalnız bugünü değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeten bir denetim vizyonunu gerektirmektedir. Bu şura vesilesiyle kamu denetiminin geleceğine yönelik farklı yaklaşımların değerlendirilmesi sonucunda, ortak akılla yeni çözüm yolları geliştireceğimize inanıyorum. Denetimde teknolojiyi ve bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanan, risk analizi esaslı, düzenli ve kapsamlı denetimlerde bulunan teftiş ve denetim birimlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.