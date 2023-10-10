Devlet halk dansları topluluğu Silivri'ye geliyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kültür ve sanatla bezenmiş bir Silivri” vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Silivri Belediyesi, bu yıl bir ilke imza atıyor. Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Silivri Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Zafere Doğru Gösterisi için geri sayım başladı. Türk kültür ve sanatını ülkemizde başarıyla temsil eden Devlet Halk Dansları Topluluğunun muhteşem dans gösterilerine sahne olacak etkinlik, 20 Ekim 2023 Cuma günü VEGA AVM yanında gerçekleştirilecek. Saat 19.00’da başlayacak olan etkinlikte Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu, performanslarıyla Silivrililere hafızalardan uzun süre silinmeyecek anlar yaşatacak.

BAŞKAN YILMAZ’DAN GÖSTERİYE DAVET

Zafere Doğru Gösterisi etkinliğine tüm vatandaşları davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz kültürel etkinliklerle vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarına renk katmaya devam ediyoruz. Silivrili ve İstanbullu hemşehrilerimizin kültür ve sanat etkinliklerine göstermiş olduğu yoğun ilgi, bu tarz etkinliklerin sayısını artırmamıza vesile oluyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu, ilçemizde ilk kez sahne alacak. 20 Ekim’de düzenleyeceğimiz Zafere Doğru Gösterisine tüm Silivrilileri ve İstanbulluları davet ediyorum. Halkımızın katılımlarından onur duyarım” dedi.