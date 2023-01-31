Devlet koruması altındaki çocuklar için 'Ara Tatil Eğlence' programı düzenlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar birimi tarafından Devlet koruması altında olan çocuklar için "Ara Tatil Eğlence" programı düzenlendi.

Devlet koruması altındaki çocuklar için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar birimi tarafından Bahçelievler Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde "Ara Tatil Eğlence" programı düzenlendi. Düzenlenen programa AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayim Madak, Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kalkan, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, Eğitimci ve Yazar Amine Kabaktepe Ateş ve 200’e yakın çocuk katıldı. Hacivat Karagöz gösterisiyle başlayan programda Canbay& Wolker ve Velet isimli sanatçılar sahne aldı. Programa katılan 200’e yakın çocuk, doyasıya eğlendi. Program, sanatçılara yapılan çiçek takdimiyle sona buldu.

“Çocuklarımız geleceğimizin teminatı”

Çocukların geleceğin teminatı olduğuna değinen AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayim Madak, “Devlet koruması altında olan çocuklarımızla beraber okulların ara tatile girmesi sebebiyle bizler de ‘Ara Tatil Eğlence’ programı düzenleyelim dedik. Bugün burada bu sebeple çocuklarımızla bir aradayız. Onların da seveceği sanatçılarımızla ve Hacivat Karagöz gösterisiyle birlikte hoş bir vakit geçirmelerini sağladık. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar birimi olarak biz bu çalışmaları yapıyoruz. Farklı alanlara farklı etkinliklerle çocuklarımıza hem vizyon katmak hem farklı bir bakış açıcı kazandırmak niyetiyle yola çıktık. Daha dün 200 çocuğumuzu Tozkoparan müzikaline götürdük. Ondan önce Türk Hava Yolları’nın simülasyonuna götürdük. Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Biz de onlarla birlikte bu programda eğleneceğiz inşallah” dedi.