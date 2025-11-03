Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Kaya: 'Tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilsin'

Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK) Genel Başkanı Osman Kaya, "Tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilsin" dedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dikmen Kapısı önünde memurlar için ek zam talebiyle eylem gerçekleştirdi. Eyleme DMK Genel Başkanı Osman Kaya, Devlet Memurları Sendikası (DSM) Genel Başkanı Tuncay Cengiz ve sendika üyeleri katıldı. Kaya yaptığı açıklamada, "Memur, bugün yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Bugün milyonlarca memur kirasını ödemekte zorlanıyor. Bugün memur maaşı evin faturasına, market alışverişine, çocuğun okul masrafına yetmiyor ve bugün kamu hizmetinin bekası olan kamu çalışanları ay sonunu dahi getiremiyor. Milyonlarca kamu çalışanı, bir toplu sözleşme masasından daha büyük bir hayal kırıklığıyla kalkmıştır. O yüzden bugün artık gözümüz, teatral masalarda değil, milletimizin meclisindedir. Bugün memur için öğretmen için hekim için imam için hemşire için mühendis için bu devletin yükünü omuzlayan her bir kamu çalışanı için TBMM’yi kamu çalışanlarının hakkını vermeye, mağduriyetlerini gidermeye davet ediyoruz. Kamu çalışanlarımız yoksulluğun değil, refahın tarafında olmalıdır. Bu nedenle açıkça söylüyoruz, memura ek zam şarttır" diye konuştu.

"Tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge sözü artık yerine getirilmelidir"

Yıl ortasında maaşın artmadığını ama vergi oranının arttığını ifade eden Kaya, "Bir başka adaletsizlik de burada yatıyor. Vergi diliminin yüzde 15’e sabitlenmesini talep ediyoruz. Yalnızca görevdeki memurlar değil, ömrünü bu devlete adamış memur emeklileri de bugün açlık sınırında hayata tutunmaya çalışmaktadır. Bu nedenle emeklilerimiz için insan onurunu gözeten, gecikmeksizin uygulanacak seyyanen zam artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge sözü artık yerine getirilmelidir. 3600 ek gösterge, bir müjde değil; gecikmiş bir borcun ödenmesidir. Kamu çalışanlarımız için enflasyon farklarının maaşlara aylık olarak yansıtılmasını, Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesi verilmesini, büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanlarımız için ‘büyükşehir tazminatı’ verilmesini, tüm işlevselliğini yitiren yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak bu sınıftaki personelin eğitim durumlarına ve kazanılmış haklarına uygun olarak genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi taleplerimizi de yineliyoruz" dedi.

Meclis önünde toplanan grup "Meclise çağrı, emeğe saygı" sloganları attı. Basın açıklamasının ardından memurların icra tebligatı imzaladığı bir mizansen gerçekleştirildi.