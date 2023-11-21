Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı Gölbaşı'nı ziyaret etti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gölbaşı’nı ziyaret ederek yetkililerle birlikte incelemelerde bulundu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Karadağlı’ya eşlik ederek, Gölbaşı’na yeni bir devlet tiyatrosu sahnesi kazandırmak için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Görüşmede, Gölbaşı’na devlet tiyatrosu sahnesi kurulmasıyla ilgili detaylar ele alındı ve Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nin bu amaçla nasıl düzenlenebileceği konuşuldu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, bu adımın bölgedeki kültürel etkinliklere önemli bir katkı sağlayacağını belirtti ve projenin ilerleyişi konusunda olumlu bir görüş ortaya kondu. Devlet Tiyatroları’nın Gölbaşı’nın kültür ve sanat hayatına katkıda bulunarak ilçenin kültürel dinamiklerini zenginleştirecek önemli bir adım olduğunun altını çizen Başkan Şimşek, "Gölbaşı, sanat ve kültürün buluşma noktası olma yolunda ilerliyor. İlçemizde 6 üniversite bulunuyor. Büyük bir potansiyelimiz var. Kültür zenginliğimizi daha da artırıp sanatın çeşitli dallarını ilçemizde buluşturarak Gölbaşı’nı gerçek bir sanat ve kültür kenti haline getirmeyi hedefliyoruz. Yerel değerlerimizi ön plana çıkararak, sanatın ve kültürün herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.