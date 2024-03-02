Türk sanatlarını destekleyerek gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan Devlet Türk Sanatları Yarışması’nın 22’ncisi başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca iki yılda bir düzenlenen Devlet Türk Sanatları Yarışması’nda bu yıl yine genç yeteneklere odaklanacak. Geleneksel el sanatlarımızdan hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini, ebru, kalemişi ve katı’ kategorilerinde düzenlenecek yarışma ile özellikle gençlerin gelenekten yararlanarak özgün eserler üretmeleri teşvik edilecek.

Seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda her kategoride başarı ödülüne layık görülen üç esere ayrı ayrı 30 bin lira, sergileme ödülüne layık görülen 42 esere yine ayrı ayrı 6 bin lira para ödülü takdim edilecek.

Ödül sahiplerinin başarı ve sergileme belgesi de alacağı yarışmanın toplam para ödülü ise 882 bin lira olacak. Türkiye’nin köklü kültür mirasının en zarif çizgilerinin geleceğe aktarılmasına imkan sunacak olan 22. Devlet Türk Sanatları Yarışması’nın başvuruları 4 Mart’ta başlayacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler şartnameye “e-devlet” bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak ulaşılabilecek. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 6 Mayıs olacak.