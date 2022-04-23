Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

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  • 23.04.2022 10:47
  • Güncelleme: 23.04.2022 15:22
Devletin zirvesi Anıtkabir'de
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti ve TBMM Başkanı Şentop burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, teşekkülüne öncülük ettiğiniz ve ilk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. yıldönümü vesilesiyle buradayız. Milli Mücadele’nin Başkumandanı olarak, Milletimizi büyük bir diriliş gayesi etrafında birleştirdiniz ve bizler için bu cennet vatanı ebedi yurdumuz olduğunu tescil ettirdiniz. Sizlerden aldığımız ilhamla, Milli hakimiyetten ve tam bağımsızlığımızdan ne bugün ne de gelecekte asla taviz vermeyecek bir şuurla yolumuza devam edeceğiz.

Geçen yüzyılda, milletçe çok büyük badireler atlattık, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük milletimizden aldığı güç ve destekle iradesine hakim ve amir kıldı. Yüce Meclisimiz, bu anlayışla aziz milletimize hizmet etmeye bugün de devam etmektedir.

Dünyada başka bir Meclise nasip olmadığı veçhile, kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını haiz yüce Meclisimiz; demokrasimize gastedecek dahili ve harici düşmanlara karşı zatıaliniz ve ilk Meclisin değerli vekillerinin verdiği mücadeleden aldığı feyz ve milletimizden aldığı destekle demokrasiyi savunmaya devam edecektir. Nitekim, 15 Temmuz’da hain darbe teşebbüsü sırasında, Yüce Meclisimiz aynı ruhla mücadele etmiş ve ikinci defa gazi ünvanını almıştır.

Siz, 100 yıl önce, "Meclis’ten önce ordu gerekir, para gerekir" diyenlere "Evvela meclis sonra ordu...Orduyu yapacak millet ve ona vekaleten Meclis’tir." demek suretiyle millet iradesini, o günkü zor şartlarda dahi her şeyin önüne koymuştur. Bu şiarla sağlam temeller üzerine inşa ettiğiniz Meclisimiz; orduyu da kurmuş, düşmanı da yenmiştir. Türkiye Büyük millet Meclisimiz kuruluşundan itibaren sahip olduğu bu ruhla, çizdiği o kutlu yolda yılmadan yürümeye devam etmektedir.

Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz güvenli ellerdedir; devletimize yönelik her türlü tehdide karşı milletimiz, yek vücut olarak mücadele etme azim ve kararlığındadır.

Bu vesile ile sizi ve Milli Mücadele’yi birlikte yürüttüğünüz yol arkadaşlarınızı ve ahirete irtihal etmiş milletvekillerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

İHA

SHA Editör
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