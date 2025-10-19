Devletten 49 yıllığına bedelsiz kiralanan arazilerde ceviz bereketi

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Karaağaç köyünde, devletin 49 yıllığına ceviz ekilmesi şartıyla bedelsiz kiraya verdiği 2 bin dekar arazide ceviz hasadı başladı.

Yöre halkı, ata mesleği haline gelen ceviz üretimini imece usulüyle sürdürüyor. Silkeleme makinesi ile ağaçlardan dökülen cevizler, kadın ve erkek işçilerin el birliğiyle toplanıyor. Çuvallanan cevizler soyma ve kurutma makinelerinde işlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Üretilen cevizler, Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş firmalarına gönderiliyor.

"Ailece ceviz üretiyoruz"

Ceviziyle meşhur Karaağaç köyünde ailece ceviz üretimi yaptıklarını dile getiren Tanju Özgür, "Önce makinelerle ceviz ağaçlarını silkeleyerek meyveleri düşürüyoruz. Kadın işçilerimiz kovalara doldurup çuvallara aktarırken, erkek işçiler de römorklara yüklüyor. Römorklardan eve getirip soyma makinesine alıyoruz. Tesisimiz çok profesyonel değil ama kendi imkânlarımızla kurduk, elimizden geldiğince geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bu yıl mevsim şartlarının üreticiyi zorladığını belirten Özgür, "İlk kez ciddi bir don olayıyla karşılaştık. Erkek tozlayıcı türler çok zarar gördü, bu yüzden cevizler yeterince tozlanamadı. Ancak çevre illerden tozlayıcı temin ederek ağaçlara astık ve verimi bir nebze artırabildik. Geçen yıla göre bu yıl biraz daha iyi durumdayız. Şu anda bulunduğumuz bahçede cevizler gayet güzel, hasada başladık. İnşallah birkaç gün içinde toplama tamamlanacak, ardından kurutma ve paketleme süreci başlayacak" diye konuştu.

"Yüzde 40’ına yakınını perakende satıyoruz"

Hasat sonrası fiyatların henüz netleşmediğini dile getiren Özgür, beklentinin toptanda 240-260 TL, perakendede ise 290-310 TL civarında olduğunu söyledi. Özgür, "Geçen yıl cevizlerimizin bir kısmı Ankara’ya satılmıştı. Bu yıl da İstanbul, Ankara, Tekirdağ gibi illerden kuruyemişçiler ve tüccarlar köyümüze gelmeye başladı. Cevizlerimizin yüzde 30-40’ını perakende, kalanını toptan olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toplam 400-500 ton civarında ceviz elde ediyoruz"

Karaağaç köyünde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda ceviz üretimi yapıldığını belirten Özgür, "Ağaçlarımızın yaşları 2 ila 25 yıl arasında değişiyor. Toplamda 400-500 ton civarında ceviz elde ediyoruz. Köyün neredeyse tamamı ceviz üretimiyle geçiniyor. Yaklaşık 15-20 yıl önce babam yerli ceviz türleriyle başlamıştı. Daha sonra aşı yöntemiyle Chandler cinsine geçtik. Bu tür hem hastalıklara dayanıklı hem de verimi yüksek olduğu için piyasada çok tercih ediliyor. Şu anda köydeki ağaçların yüzde 98’i Chandler türü" dedi.