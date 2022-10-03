Devre mülk dolandırıcıları tutuklandı

Yalova’da devre mülk ve termal otellerde hak sahibi olan müşterilerin bilgilerini çalarak ve geçmiş yıllarda devre mülk satışı yapan gerçek gayrimenkul firmalarında çalışıp istifa eden ve daha sonra bu bilgilerle vatandaşları dolandıran şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şüphelilerin en son Mudanya ilçesinde bulunan müştekileri arayarak gayrimenkul firmasından aradıklarını söyleyerek müştekilerin Yalova ilindeki termal tesislerde bulunan devre mülklerini satın almak istediklerini söyleyerek ikna etmeleri üzerine Mudanya ilçesinde buluştular. Her iki müştekiden masraf adı altında ayrı ayrı toplamda 134 bin lira parayı Nilüfer ilçesinde bulunan bankalardan kredi çektirdikleri öğrenildi.

Yapılan çalışmalar sonucu dört şüpheli M.A(23), U.A(23), H.Ş(20), Ö.O(21) tespit edilerek, başka bir şahsın üzerine kiraladıkları araç ile gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.