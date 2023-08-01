Devrilen boru yüklü tırın içinden bira kutuları çıktı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde virajı dönemeyen boru yüklü tırın devrildiği kazda 2 kişi yaralandı. Sürücü sıkıştığı yerden 1 saate kurtarılırken, tırın içinden çıkan bira kutuları dikkat çekti.

Kaza, Muallim Köy Sapağı D-1000 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki boru yüklü 34 DRA 743 plakalı Ford marka tır, virajı dönemeyerek devrildi. Sürücü F.A. yan yatan tırda sıkışırken, C.Ç. isimli yolcu kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kısmından bira kutuları çıktı

Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri sıkışan sürücü F.A.’yı çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralı yolcu C.Ç’ye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından F.A. sıkıştığı yerden çıkartıldı. 2 yaralı ambulansla Fatih ve Farabi Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına kontrollü geçişler sağlandı. Öte yandan tırın sürücü kısmında çıkartılan bira kutuları dikkat çekti.