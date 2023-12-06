Devrilen cipin sürücüsü yaralandı

Edirne'de kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cip yola devrildi.

Devrilen cipin sürücüsü yaralandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Edirne’de kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cip yola devrildi.

Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 59 AEE 206 plakalı cip, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.