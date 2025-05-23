Devrilen hafriyat kamyonunun içerisinde kurtarılmayı bekledi

İstanbul Arnavutköy’de virajı dönerken kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrilince şoför, araçta sıkıştı. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen sürücü, kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Devrilen hafriyat kamyonun şoförü araç içerisinde kurtarılmayı bekledi. Yan devrilen araç içerisinde ayağa kalkarak dışarıya çıkmaya çalışan şoförü bir trafik polisi kamyonun üzerine çıkarak kurtarma ekipleri gelene kadar sakinleştirmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi’nde gerçekleşti. Şazenuş Alkılıç yönetiminde olan 34 BRD 020 plakalı hafriyat kamyonu Hadımköy Yolu Caddesi’ne geldiği esnada kontrolden çıkarak çayırlık alana doğru devrildi. Kazayı gören vatandaşlar ihbarda bulunarak yardım ekiplerini çağırdı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Araç içerisinde mahsur kalan sürücü, araçtan çıkmaya çalışarak panik yaptı. Bir trafik polisi devrilen kamyonetin üzerine çıkarak kurtarma ekipleri gelene kadar sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkartılan sürücü ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.