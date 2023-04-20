Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
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Bilecik’te seyir halinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki 11 ABD 867 plakalı motosiklet sürücü Cesur G. Tepebaşı mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilirken, sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.