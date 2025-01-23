Devrilen motosikletteki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı

Edirne'de kaygan zeminde devrilen motosikletteki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Devrilen motosikletteki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de kaygan zeminde devrilen motosikletteki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Merkez Kurtuluş Mahallesi Karaemin Caddesi’nde, sürücüsü öğrenilemeyen 06 EYH 475 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kaygan zeminde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü ve arkasındaki arkadaşı, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi.

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