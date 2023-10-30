Devrilen tankerin altında hayatını kaybetti

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde virajı alamayan tankerin devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen tankerin altında hayatını kaybetti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde virajı alamayan tankerin devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Marmara Ereğlisi - Çorlu yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden 41 B 5964 plakalı tanker, keskin virajı geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kabinden fırlayan sürücü, aracın altında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Vinç yardımıyla aracın kaldırılmasının ardından henüz ismi belirlenemeyen kamyon şoförünün cenazesi olay yerinden alınarak Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.