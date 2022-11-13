Devrilen tırda 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa’da devrilen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kaydı idaresindeki 16 BCT 77 plakalı hurda yüklü tır, Gemlik Küçük Sanayi Sitesi kavşağı otoyol girişinde devrildi. Kaza sonrası tırın kupa bölümü büyük hasar görürken, sürücü Kaydı ve yanındaki Emre Eker bulundukları alanda sıkıştı.

Gemlik itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve uzun süren uğraşları sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Mehmet Kaydı ve yanında bulunan Emre Eker’in cenazesi kesin ölüm tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.