Devrilen traktörde sıkışarak yaşamını yitirdi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz kazada traktör sürücüsü hayatını kaybetti.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz kazada traktör sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Muratlı Çevreyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre; Ali Osman B. sevk ve idaresindeki 59 AEF 108 plakalı traktör, henüz nedeni belirlenemeyen şekilde devrildi. Yaşanan kazada traktörün içerisinde sıkışan sürücü başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Tek taraflı ölümlü trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.