Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Mustafakemalpaşa Adaköy Mahallesi'nde devrilen traktörün altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Mustafakemalpaşa Adaköy Mahallesi’nde devrilen traktörün altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 16 HZ 685 plakalı traktörün sürücüsü Yakup Yüken (63), saman yüklü römork ile yokuş aşağı seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, kayarak devrildi. Kazada sürücü Yakup Yüken, traktörün altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

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Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen Yüken, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.