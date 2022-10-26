Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kestanepınarı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, fındık bahçesinden dönen Ahmet Açıcı idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, traktör altında kalırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yârine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrollerde Açıcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Kocaali Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti