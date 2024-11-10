Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altına kalan sürücü yaralandı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altına kalan sürücü yaralandı.

Belpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, tarladan eve dönen R.C.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü traktör altında kalırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerin sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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