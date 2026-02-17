Devrilen triportörde annesi yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada devrilen triportörde annesi yaralanan çocuk, gözyaşlarını tutumadı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak’ta meydana geldi. Ş.Ç. (38) yönetimindeki triportör, kasisten geçerken kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü kadın yaralandı. Vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayı yara almadan atlatan küçük çocuk ise olay yerine gelen ablasına sarılarak ağladı. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.