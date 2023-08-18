Devriyeye çıkan jandarma yaralı baykuş buldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde devriye faaliyetine çıkan jandarma trafik ekipleri, yolda yaralı bir adet baykuş bularak tedavisi için gerekli veterinerlik birimine teslim etti.

Devriyeye çıkan jandarma yaralı baykuş buldu
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde devriye faaliyetine çıkan jandarma trafik ekipleri, yolda yaralı bir adet baykuş bularak tedavisi için gerekli veterinerlik birimine teslim etti.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Ulaş Karamehmet Mahallesi Yolu üzerinde 11’inci Trafik Jandarması tarafından icra edilen devriye faaliyeti esnasında yaralı 1 adet baykuş bulundu. Jandarma ekipleri koruma altına aldığı baykuşu, tedavisi yapılması maksadıyla Ergene Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.