Dezavantajlı izcilerin eşsiz ve özel eserleri sergilendi

Büyükçekmece’de Dezavantajlılar Gökkuşağı İzci Kulübü öğrencilerinin Dünya Engelliler Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak için hazırladıkları eserler sergilendi.

Büyükçekmece Belediyesi Dezavantajlılar Gökkuşağı İzci Kulübü öğrencilerinin Dünya Engelliler Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak için hazırladıkları eserler sergilendi. Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu’nda Ham Sanat Resim Sergisi’nin açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Belediye Meclis üyeleri Tuncay Tuna, Gülcan Tekdemir Demirkan, Büyükçekmece Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü Lideri Bedriye Yılmaz ve öğrencileri gerçekleştirdi.

"Çocuklar öğrenmeye devam edecek"

Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu’nda açılan sergide dezavantajlı izcilerin eşsiz ve özel çizdiği resimler, örgü çantalar, örgü bebekler, el yapımı kolyeler, kapı ve duvar süslerinin bulunduğu eserler yoğun ilgi gördü. Serginin açılışını yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün herkese engelsiz bir dünya dileyerek şöyle konuştu: "Burada yaşayan sizin gibi dezavantajlı vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz iyi bir şehirde yaşıyorsunuz. Sivil toplum kuruluşları zengin, insanlarımızın eğitim seviyesi yüksek, kültür seviyesi yüksek. Bu arkadaşlarımızın, dezavantajlı vatandaşlarımızın bugüne kadar yapmış olduğu işler örnektir. Belediyenin ekipleri gayet iyi destek veriyorlar. En son eğitim merkezleri yenilendi. Dünya Engelliler Günü’nde herkese engelsiz bir dünya, engelsiz bir şehir Allah nasip etsin. Bundan sonra da çocuklar öğrenmeye devam edecek. Emeğinize sağlık, teşekkür ederim.”