DFSK tüm modelleri için Quıck Finans ile kredi imkanı sunacak

Çin’in büyük otomotiv üreticilerinden biri olan DFSK Motor, tüm modelleri için Quıck Finans ile kredi imkanı sunacak.

SHS Filo distribütörlüğünde Türkiye satışlarına başlayan ve Çin’in büyük otomotiv üreticilerinden biri olan DFSK Motor, Türkiye pazarına sunacağı binek ve ticari araçların finansman çözümleri için Quick Finans ile iş birliği anlaşması imzaladı. DFSK Türkiye CEO’su Hakan Şahsuvaroğlu ile Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ’ın imzaladığı anlaşma ile DFSK’nın pazara sunacağı 2 binek ve 4 hafif ticari araç için kredi imkanı sunulacak.

DFSK Türkiye CEO’su Hakan Şahsuvaroğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, araç kredileri için müşterilerinin yanında olacaklarını belirterek, “Krediye ulaşma konusunda dönemsel bir sorun yaşanıyor. Bunun geçici olduğuna inanıyoruz. Biz Quick Finans altyapısı ile DFSK Finansı hayata geçirdik. Bu iş birliği ile DFSK Finans, BDDK’nın belirlediği kurallar gereği tüm müşteriler kredi ile buluşturacaktır. Her konuda olduğu gibi DFSK bayilerinin ve müşterilerimizin en yakınında olacağız” dedi.

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ ise DFSK Türkiye’nin pazara sunacağı tüm araç modellerinde ticari ve bireysel tüketiciler, Quick Finans’ın sunacağı anında kredi seçenekleri ile rahatça ve hızlı bir şekilde araç kredisine ulaşabileceklerini kaydederek, “Quick Finans olarak iş süreçlerinin avantajları ve sektörün tecrübeli ekibiyle otomotiv finansmanında DFSK Türkiye’nin çok önemli bir iş ortağı olacağız. Mevcut ekonomi koşullarında sektörde yaşanan finansmana erişim zorluğundan iş ortaklarımızın etkilenmemelerini sağlayacak kesintisiz kredi desteği sözümüzle, hem yetkili bayilerin stok finansmanı ihtiyaçlarında hem de DFSK marka araç almak isteyen müşterilerin kredi ihtiyacının karşılanmasında yanlarında olmayı taahhüt ediyoruz” ifadelerine yer verdi.