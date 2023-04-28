DHMİ yerli ve millî sistemleriyle Teknofest 2023'te yerini aldı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı’nda teknoloji meraklılarına kapılarını açtı. Devlet Hava Meydanları işletmesi, (DHMİ) 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde teknoloji tutkunlarını bir araya getiren festivalde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayelerinde açtığı stantta yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği proje ve sistemleri ziyaretçilerle buluşturdu.

27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programların yer aldığı organizasyonda DHMİ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde açtığı stantta yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği projelerini ziyaretçilerle açtı. DHMİ’nin Teknofest’te tanıttığı projeler şunlar:

Kardeş ülke Azerbaycan’da da kullanılacak olan Çare

Hava trafik kontrol yönetim kabiliyeti çerçevesinde gerçek zamanlı uçuş verilerini harita üzerinde sergileyen bir insan-makine arayüzü uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüzü ile hava trafik kontrolörlerinin hava trafiğini etkin bir biçimde yönetmesine imkân tanımanın yanında hava trafik emniyetinin en üst düzeyde sürdürülmesini sağlayacak.

Türkiye’nin ilk Millî Gözetim radarı (Mgr)

Kurulumu Gaziantep Havalimanı’na yapılmış, sivil havacılık alanında kullanılacak olan Türkiye’nin ilk yerli radar sistemi Millî Gözetim Radarı (MGR) olan radar sisteminin saha kabul çalışmaları tamamlandı. (MGR), DHMİ ve TÜBİTAK iş birliği ile tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirildi. Söz konusu sistem hava trafik kontrol hizmetlerinde kullanılacak.

Hava trafik kontrolörü Eğitim Simülatörü (atcTRsim)

Tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirilen simülatörde; meydan kontrol, yaklaşma ve yol kontrol temel eğitimleri başta olmak üzere her düzeyde hava trafik kontrol eğitimleri veriliyor. Simülatör, başlangıç seviyesinden ileri seviye eğitime kadar tüm eğitim gereksinimlerini karşılıyor. EUROCONTROL, ICAO kurallarına ve uluslararası standartlara uygun.

Fod tespit radarı (FODRAD)

DHMİ ve TÜBİTAK-BİLGEM ortaklığıyla geliştirilen FOD Tespit Radarı (FODRAD) ile yabancı madde hasarı kaynaklı kazaların önüne geçiliyor. FODRAD, havalimanlarında uçuş pisti üzerindeki yabancı madde kalıntılarını (Foreign Object Debris-FOD) tespit ederek operatöre uyarı veren, kalıntının pist üzerindeki konumunun ve kamera görüntüsünün gerçek zamanlı gösterimini yapan bir mm-dalga radar sistemi. Sistem geliştirme çalışmaları tamamlandı ve Antalya Uluslararası Havalimanı’na kurulumu yapıldı.

Kuş tespit radarı (KUŞRAD)

Uçuş güvenliği açısından büyük önem taşıyan Kuş Tespit Radarı (KUŞRAD), DHMİ’ye bağlı olan havalimanlarına ait kritik sahalarda, uçuş emniyetini olumsuz şekilde etkileyebilecek kuşların tespiti, havaalanı civarındaki göçmen kuşlara ait göç yollarının belirlenmesi ve iniş/kalkış trafik operasyonlarının belirlenen kuş hareketliliğine göre düzenlenmesi amacıyla yerli imkânlarla geliştirildi. 2017 yılında İstanbul Atatürk Havalimanına kurulumu tamamlanan radar başarıyla hizmet vermektedir.

DHMİ eğitim yönetim sistemi (EYS)

DHMİ Eğitim Yönetim Sistemi’nin kaynak kodları ve alt yapısı tamamen DHMİ bünyesinde geliştirildi. Sistem, video eğitimler yapılabilmesini, düzenlenen çevrim içi eğitimlerin sistem kayıtlarının alınabilmesini ve eğitimlere ait ayrıntılı raporlar oluşturulabilmesini imkan sağlıyor.

Uçuş rehberim mobil uygulaması

Uçuş Rehberim mobil uygulaması; Android ve iOS uygulama marketlerinden mobil cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor. Kullanıcılar yolculuklarına başlamadan önce uçuşları ile ilgili tüm detaylara tek bir dokunuş ile erişerek bütün yolculuklarını planlayıp takip edebiliyor. Havalimanı sınırları içerisinde hızlı ve ücretsiz internet erişimi imkânı da sunan mobil uygulama, kullanıcı dostu ekranları ile hava yolu yolcularına hizmet veriyor.

Uçuş bilgi sistemi (FIDS)

Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS), DHMİ Bilgi Teknolojiler Dairesi Başkanlığı öz kaynakları ile geliştirildi. Sistem, havalimanlarındaki tüm uçuşların iniş/kalkış bilgilerini (gecikme durumu, iptal durumu, tahmini geliş saati vs.) ekranlar vasıtasıyla gösteriyor. Yolcuları, karşılayıcıları ve yer hizmetlerini doğru ve zamanında yönlendiriyor. Çoklu dil desteği sunan sistem, kullanıcı dostu ara yüze sahip.

AIS portal uygulaması

DHMİ AIS PORTAL uygulaması, NOTAM servisi Avrupa Havacılık Bilgi Veri Tabanı (EAD) sistemi ile entegredir. Türkiye ve tüm dünya ülkelerinin güncel NOTAM bilgilerini anlık olarak havacılık sektörünün kullanımına sunuyor. Çoklu dil desteği sunan sistem, kullanıcı dostu arayüz (web tabanlı) sahip ve sezonluk uçuş kayıtları oluşturulabiliyor. Reklam, tanıtım ve bilgilendirme, video, resim ve slaytlarının gösterilmesine imkân veriyor. Ayrıca uçuş bilgi monitörlerinin tümünün sistem üzerinden izlenebilmesini sağlayabiliyor.

Afet acil durum yönetim bilgi sistemi

Afet Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemi; afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında DHMİ afet ve acil durum yönetimi faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir sistem. Kuruluş bünyesinde yürütülen faaliyetlerin ulusal ve uluslararası normlara uygunluğunu kolaylaştırıp, DHMİ’nin afet ve acil durum yönetimi konusundaki kurumsal yetkinliğini yükselten bir uygulama.

Uçuş izle uygulaması

Uçuş İzle uygulamasına, Uçuş Rehberim mobil uygulamasıyla entegre bir şekilde veya bağımsız olarak tarayıcı üzerinden erişilebiliyor. Türkiye hava sahasındaki ticari ve transit uçuşların tamamını harita üzerinden canlı göstererek, kullanıcıların havada canlı uçuş takibi ve uçuş hakkındaki tüm bilgileri detaylı biçimde edinebilmelerini sağlıyor.