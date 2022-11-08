Diamond Of Turkey 2022 Ödüllerinde Mustafa Konak sürprizi

“Diamonds Of Turkey 2022” ödül töreninde gecenin sürprizi çocuk oyuncu Mustafa Konak oldu.

Sanat, cemiyet ve iş dünyasına ödüllendirin verildiği “Diamonds Of Turkey 2022” İstanbul’da düzenlendi. Gecede, En iyi Erkek Oyuncu ödülünü Burak Sarımola alırken En İyi Kadın oyuncu ödülünü ise Simge Selçuk aldı. Yılın En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü ise Almina Günaydın’a verildi. Almina Günaydın ödülünü, son dönemlerde yıldızı parlayan çocuk oyuncu Mustafa Konak’ın elinden aldı.

Geçen sene en iyi çocuk oyuncu ödülünü üst üste 2 defa alarak bu alanda bir ilki gerçekleştiren Mustafa Konak, bu yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü, daha önceden “İç Bahçe” filminde birlikte rol aldığı arkadaşı Almina Günaydın’a verdi. Masumiyet, Şahmeran ve İç Bahçe gibi yapımlarda yer alarak adından söz ettiren Almina Günaydın, Yalnız Kurt adlı dizide canlandırdığı Ela karakteriyle bu yılın en iyi çocuk oyuncu ödülüne layık görüldü.