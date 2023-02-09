Dicle Üniversitesi depremde etkilenen vatandaşlara duş imkanı

Dicle Üniversitesi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’da mağdur olan depremzedelere duş imkanı sağlandı.

Depremin ilk anından itibaren çalışmalarını sürdüren Dicle Üniversitesi yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Dicle Üniversitesi

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Kapalı Spor Salonu ve Dr. Şeref İnalöz Spor Salonu olmak üzere toplam 34 adet duş kabini ile duş almak isteyen depremzedelere hizmet vermeye başladı.

Oluşturulan hijyen paketlerinde havlu, bay, bayan ve çocuk terliği, şampuan ile vatandaşlara veriliyor.